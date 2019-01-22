Пробежавший 39 км в Якутии итальянец дал советы москвичам

Итальянский полицейский Паоло Вентурини, пробежавший в Якутии более 39 километров при температуре -52°С, рассказал москвичам, как пережить морозы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что необходимо защищаться от ветра, который значительно усиливает ощущение холода, и добавил, что лучшим материалом для сохранения тепла является шерсть из овцы породы меринос.

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Вентурини категорически не советовал употреблять алкоголь, чтобы согреться.

«Он разгоняет кровь, поэтому употребление алкоголя может иметь место, только когда ты приходишь с мороза в помещение. В обратном случае учащение сердцебиения, вызванное спиртным, на улице приведет к еще большей потере тепла. Поэтому с этим связано так много смертей», — говорит спортсмен.

По его словам, из напитков на холоде помогут теплые, но не горячие напитки, например, чай.