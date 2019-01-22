Росморречфлот уточнил число людей на загоревшихся судах в Черном море

Росморречфлот уточнил, что на судах, которые загорелись в районе Керченского пролива в Черном море, было 32 человека, передает РИА «Новости».

«12 спасены, 11 тел обнаружено, 9 пропали без вести», — сообщили в пресс-службе.

Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них.

На борту находились граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.