Росморречфлот уточнил число людей на загоревшихся судах в Черном море

Два судна горят в районе Керченского пролива, 21 января 2019 года Керчь ФМ/РИА «Новости»

Росморречфлот уточнил, что на судах, которые загорелись в районе Керченского пролива в Черном море, было 32 человека, передает РИА «Новости».

«12 спасены, 11 тел обнаружено, 9 пропали без вести», — сообщили в пресс-службе.

Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них.

На борту находились граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.