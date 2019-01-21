Возросло число погибших при возгорании судов в Керченском проливе

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При возгорании судов «Канди» и «Маэстро» в районе Керченского пролива погибли 14 человек, судьба еще пятерых моряков неизвестна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

В пресс-службе добавили, что 12 моряков были спасены.

В агентстве также уточнили, что горение остатков судов в Черном море продолжается.

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Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после пожара на судах в Керченском проливе.

Вечером в понедельник, 21 января, в Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании. Корабли находились за пределами территориальных вод России.