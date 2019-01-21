СК возбудил дело после пожара на судах в Керченском проливе

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на двух кораблях в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК России.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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«Следственными органами Южного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на судах в нейтральных водах Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что загоревшиеся в Керченском проливе суда были на нелегальной стоянке.