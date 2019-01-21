Возросло число погибших при возгорании судов в Керченском проливе
В результате возгорания судов «Канди» и «Маэстро» в районе Керченского пролива погибли 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«11 тел обнаружено», — сказал источник.
Ранее источник в экстренных службах сообщал, что погибли десять человек.
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Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находились 31 человек — граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.
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