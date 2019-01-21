Загоревшиеся в Керченском проливе суда были на нелегальной стоянке

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Гражданские суда, загоревшиеся в Керченском проливе, находились на нелегальной стоянке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Это якорная стоянка, нелегальная», — рассказал источник.

Вечером в понедельник, 21 января, в Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании. Корабли находились за пределами территориальных вод России. По последним данным, в результате происшествия погибли 10 человек.