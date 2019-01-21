Девять человек погибли при возгорании судов в Керченском проливе

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При возгорании судов «Канди» и «Маэстро» в районе Керченского погибли девять человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречлофта.

В пресс-службе добавили, что спасателям удалось спасти 14 человек.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли два моряка.

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Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находились 31 человек — граждане Турции и Индии.

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