В Росморречфлоте уточнили число погибших при возгорании судов в Керченском проливе
В пресс-службе Росморречлофта заявили, что при возгорании судов «Канди» и «Маэстро» в районе Керченского пролива погибли два моряка, передает ТАСС.
Также представители Росморречлофта добавили, что спасателям удалось найти пятерых моряков.
В пресс-службе уточнили, что возгорание судов произошли за пределами территориальных вод России.
Реклама
Ранее сообщалось, что в результате инцидента погиб один человек.
Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находились 31 человек — граждане Турции и Индии.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.