В Росморречфлоте уточнили число погибших при возгорании судов в Керченском проливе

В пресс-службе Росморречлофта заявили, что при возгорании судов «Канди» и «Маэстро» в районе Керченского пролива погибли два моряка, передает ТАСС.

Также представители Росморречлофта добавили, что спасателям удалось найти пятерых моряков.

В пресс-службе уточнили, что возгорание судов произошли за пределами территориальных вод России.

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Ранее сообщалось, что в результате инцидента погиб один человек.

Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находились 31 человек — граждане Турции и Индии.

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