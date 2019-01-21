ЦИК направил в МИД кандидатуры наблюдателей на выборах на Украине

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Центризбирком (ЦИК) России направила в МИД список экспертов, которые могут стать наблюдателями на президентских выборах на Украине в составе миссии ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В ЦИК подтвердили, что ведомство предоставило «список кандидатур экспертов» российскому МИДу.

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«[Мы выбрали] возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению [на президентских выборах на Украине]», — добавили в ЦИК.

Ранее ОБСЕ предложила России направить наблюдателей на выборы президента Украины.

Также ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.