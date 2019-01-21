Мэр Таганрога ответил на информацию о пособии в 47,5 рублей

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Мэр Таганрога Андрей Лисицкий ответил на информацию о назначении многодетной неполной семье социальной выплаты в размере 47,5 рублей, передает ТАСС.

«Информация вырвана из контекста. У дамы, которая обратилась с заявлением, несколько видов доходов: она получает [зарплату] по основному месту работы, получает на детей от двух бывших мужей алименты — это тоже учитывается в доходе, — плюс к этому она получает еще иные виды такой помощи, как выплаты на детей, субсидии на ЖКУ», — заявил Лисицкий.

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По его словам, малоимущим семьям обычно выплачивается разница между совокупным доходом семьи, поделенным на человека, и прожиточным минимумом. В случае с жительницей Таганрога эта разница составила 47 рублей.

Сообщается, что женщина обратилась с официальным заявлением в органы соцзащиты, где ей посчитали разницу между доходами, которая составила 47,5 рублей.

«Кроме того, мы указали в этом же письме, которое гуляет в соцсетях, о том, что мы можем заплатить 1 тыс. рублей материальной помощи — это тот вид помощи, который не требует дополнительных документов», — заключил Лисицкий.

Ранее сообщалось, что в Таганроге выделили 47,5 рубля социальной помощи многодетной семье.