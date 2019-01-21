Полиция задержала еще двух человек после взрыва в Лондондерри
В Северной Ирландии полиция задержала еще двух человек после взрыва автомобиля в городе Лондондерри. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, полиция подозревает во взрыве автомобиля участников террористической группировки «Новая ИРА» («Ирландская республиканская армия»).
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Как отмечается, при взрыве автомобиля в Лондондерри никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что полиция задержала несколько человек после взрыва в Лондондерри.