Дети провалились под лед под Пензой, один погиб

Двое детей во время прогулки по реке Сура в Пензенской области провалились под лед, один из мальчиков утонул, второй госпитализирован, сообщает РИА «Новости».

«Два мальчика 9 и 12 лет в процессе прогулки пришли на берег реки Суры в селе Грабово Бессоновского района. Они вышли на лед, в результате чего провалились в воду, 12-летнему подростку удалось самостоятельно выбраться на берег, он госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу. Девятилетний мальчик утонул. Его тело извлекли из воды сотрудники МЧС», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка.