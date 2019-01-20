В Магнитогорске демонтировали поврежденную взрывом стену дома
В жилом доме Магнитогорска Челябинской области, где произошел взрыв, демонтировали стену между седьмым и восьмым подъездами, передает РИА «Новости».
Сообщается, что технические колебания были в 4,5 раза ниже допустимых, разлета осколков не было
Отмечается, что жители 5 и 6, а также 9 и 10 подъездов временно расселены на период проведения демонтажных работ.
Ранее сообщалось, что при демонтаже дома в Магнитогорске ведется ежедневный сейсмомониторинг. Пострадавших жильцов от взрыва газа в доме в Магнитогорске буду расселять около года.