В Магнитогорске демонтировали поврежденную взрывом стену дома

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В жилом доме Магнитогорска Челябинской области, где произошел взрыв, демонтировали стену между седьмым и восьмым подъездами, передает РИА «Новости».

Сообщается, что технические колебания были в 4,5 раза ниже допустимых, разлета осколков не было

Отмечается, что жители 5 и 6, а также 9 и 10 подъездов временно расселены на период проведения демонтажных работ.

Ранее сообщалось, что при демонтаже дома в Магнитогорске ведется ежедневный сейсмомониторинг. Пострадавших жильцов от взрыва газа в доме в Магнитогорске буду расселять около года.