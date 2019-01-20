Трамп призвал американцев посидеть дома из-за снегопада

Президент США Дональд Трамп призвал американцев быть осторожными и по возможности оставаться дома из-за сильных снегопадов. Об этом он написал в твиттере.

«Будьте осторожны и постарайтесь остаться дома. Большая часть страны страдает от огромного количества снега и почти рекордных морозов», — написал он.

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Трамп добавил, что «было бы неплохо почувствовать немного старого доброго глобального потепления».

В декабре в результате сильной снежной бури на юго-востоке Соединенных Штатов погибли четыре человека, тысячи остались без электричества.