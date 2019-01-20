Полиция задержала двоих после взрыва в Лондондерри
Полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к взрыву автомобиля в Лондондерри, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное полицейское управление.
Уточняется, что обоим задержанным по 20 с небольшим лет.
Также в полиции уточнили, что взорванный фургон для доставки пиццы был угнан незадолго до происшествия.
Ранее министр иностранных дел Северной Ирландии Саймон Ковени заявил, что взрыв автомобиля в центре города Лондондерри является терактом.