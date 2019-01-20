Российский турист погиб на курорте в Италии

Российский турист погиб во время отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в генконсульстве России в Милане.

По данным агентства, он выпал с балкона на третьем этаже гостиницы.

«Мы оказываем всю необходимую помощь с оформлением документов и прочих процедур», — отметили в представительстве.

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Как отмечается, инцидент произошел утром в субботу, 19 января. Точные причины произошедшего неизвестны. По предварительным данным, россиянин хотел перебраться на балкон соседнего номера, в котором находился его знакомый. В результате падения мужчина скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что двое россиян были госпитализированы после падения на мотоцикле в ущелье на Бали.