Священники вели богослужение на морозе из-за захвата храма УПЦ

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Община Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ростоки Тернопольской области была вынуждена провести богослужение на морозе из-за захвата здания сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов Украины.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 19 января. Группа неизвестных пробралась в здание храма через боковые двери, после чего они не пустили внутрь ни ни настоятеля, ни его прихожан.

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«Из захваченного храма даже не включили наружный свет, все было отслужено в темноте с подсветкой телефонами и фонариками», — говорится в отчете о произошедшем.

Уточняется, что «рейдерскую группу» возглавляли три священника ПЦУ.

Ранее сообщалось, что задержаны подозреваемые во взрыве у храма УПЦ.