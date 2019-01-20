Священники вели богослужение на морозе из-за захвата храма УПЦ
Община Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ростоки Тернопольской области была вынуждена провести богослужение на морозе из-за захвата здания сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов Украины.
Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 19 января. Группа неизвестных пробралась в здание храма через боковые двери, после чего они не пустили внутрь ни ни настоятеля, ни его прихожан.
«Из захваченного храма даже не включили наружный свет, все было отслужено в темноте с подсветкой телефонами и фонариками», — говорится в отчете о произошедшем.
Уточняется, что «рейдерскую группу» возглавляли три священника ПЦУ.
Ранее сообщалось, что задержаны подозреваемые во взрыве у храма УПЦ.