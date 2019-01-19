В Житомирской области несколько общин УПЦ перешли в автокефальную ПЦУ

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В Житомирской области общины города Андрушевка, села Кишин Олевского района и села Павловка Пулинского района, которые ранее находились в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), присоединились к автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что такое решение представители общин приняли в праздник Крещения.

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В начале января община села Ворсовка Малинского района приняла решение покинуть УПЦ и присоединиться к ПЦУ. Она стала первой общиной, которая приняла такое решение в этом регионе.

Ранее в РПЦ оценили рост числа захватов храмов УПЦ.