В Москве нетрезвый рецидивист зарезал мужчину у караоке-бара

В Москве в районе Перово в пятницу, 18 января, 45-летний мужчина нанес удар ножом ранее незнакомому 38-летнему мужчине. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК по столице Юлию Иванову.

По словам Ивановой, потерпевший от полученных травм скончался на месте. Также она добавила, что 45-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В Tamtam-канале СК России также добавили, что подозреваемый «лишь недавно» освободился из колонии, где отбывал срок за убийство.

Ранее сообщалось, что мужчину зарезали на детской площадке в Москве.