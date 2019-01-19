В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов

Беременные женщины в Саудовской Аравии больше не обязаны получать согласие мужчин на проведение родов. Об этом пишет National.

Теперь женщина сможет самостоятельно решить как будут проходить роды, включая проведение кесарева сечения или любой другой хирургической процедуры.

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Женщинам также разрешается запрашивать информацию о состоянии своей беременности и ожидаемой дате родов без подписи мужчины-опекуна.

Ранее сообщалось, что женщинам в Саудовской Аравии будут сообщать о разводе в смс.