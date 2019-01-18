Взрыв произошел у входа в собор УПЦ
У входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Сумах произошел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции в Сумской области.
Уточняется, что неизвестные бросили в здание храма шашку, которая взорвалась внутри.
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«Специалисты выяснили: предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенным зернами кукурузы», — говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство по статье «хулиганство», добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в поджоге Киево-Печерской Лавры.