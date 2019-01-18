Рыбке вызывали скорую в СИЗО
Александр Молохов, адвокат Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), сообщил, что его подзащитной вызвали скорую помощь в СИЗО, передает РИА «Новости».
По его словам, у Вашукевич поднялась температура.
Адвокат уточнил, что самочувствие девушки ухудшилось в последние дни пребывания в таиландской тюрьме, а последовавший арест в аэропорту Шереметьево стал для нее «большим ударом».
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«Скорая помощь уехала, Анастасию не стали госпитализировать», — рассказал Молохов.
Ранее адвокат Вашукевич рассказал о дальнейшей судьбе Рыбки и Лесли.