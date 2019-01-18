Украинская полиция задержала прятавшего за диваном женский труп россиянина

В Киеве задержали 44-летнего россиянина, который убил женщину и спрятал ее труп за диваном в квартире в Харькове, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

По данным следствия, задержанный находился в международном розыске за жестокое убийство женщины в России.

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Отмечается, что найденный за диваном женский труп в Харькове был завернут в простыню. Убитой оказалась 42-летняя жительница Сум, которая приехала на заработки.

Против россиянина уже завели уголовное дело по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что инопланетяне «подбросили» труп в квартиру жителя Омска.