В Чехии эвакуировали 20 домов из-за 100-килограммовой авиабомбы

На северо-востоке Чехии пришлось эвакуировать жителей 20 домов из-за того, что строители нашли 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местной полиции.

Сообщается, что 100-килограммовая авиабомба была найдена на территории села Богуславице.

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«Бомба лежала в земле со времен Второй мировой войны. Полиции пришлось на время работы пиротехников эвакуировать жителей примерно 20 домов. Бомба была вывезена за пределы села и ликвидирована», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Китае испытали свою версию «матери всех бомб».