Жена пропавшего экс-главы Интерпола попросила убежища во Франции

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Жена пропавшего бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя подала заявление о предоставлении убежища во Франции из-за опасений за свою жизнь, передает Reuters.

«Мне нужно, чтобы французское правительство защитило меня и помогло мне и моим детям», — сказала она.

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Сообщается, что французские власти отказались комментировать запрос о предоставлении убежища.

Мэн Хунвэй исчез через месяц после того, как уехал в Китай. Последним известием от него было сообщение, которое он отправил жене: «Дождись моего звонка».

Ранее сообщалось, что во Франции закрыли дело об исчезновении экс-главы Интерпола.