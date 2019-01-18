Стажеры подарили Медведеву модель комбайна в Краснодаре

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Стажеры краснодарского завода подарили премьер-министру России Дмитрию Медведеву самодельную модель комбайна, передает ТАСС.

Сообщается, что стажеры рассказали Медведеву о том, как организовано их обучение, после чего продемонстрировали ему модель комбайна, которую они собрали своими руками более шести недель. Получившуюся самодельную модель молодежь подарила премьеру.

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«Тяжелый такой, прямо как настоящий, ну такой увесистый», — сказал Медведев.

Премьер-министр России высоко оценил пользу обучения студентов прямо на производстве, отметив при этом, что мастерство все равно «нужно будет оттачивать».

Ранее сообщалось, что Путину подарили щенка югославской овчарки.