В минобороны Колумбии назвали ответственных за теракт в школе полиции
Министр обороны Колумбии Гильермо Ботеро сообщил, что правительство возлагает ответственность за теракт в кадетской школе полиции в Боготе на повстанцев из Армии национального освобождения (АНО), передает РИА «Новости».
По словам главы колумбийского минобороны, исполнитель теракта Хосе Альдемар Рохас Родригес был напрямую связан с повстанцами.
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«Эти жизни унесены террористическим актом АНО», — сказал Ботеро.
По последним данным, в жертвами теракта стал 21 человек, еще 68 получили ранения. Сообщается, что Родригес также погиб в результате взрыва.
Ранее сообщалось, что Россия осудила взрыв в школе полиции в Боготе.