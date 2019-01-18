Москвичам пообещали тепло и ветер

Москвичам пообещали оттепель, порывистый ветер и снег, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

В центре уточнили, что днем ожидается облачность, небольшие осадки, вечером снег, местами гололед.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, насыщенного густыми полями облачности, небольшими осадками и влажным атлантическим воздухом с высоким температурным фоном и вероятностью гололедных явлений, вечером — влиянием холодного атмосферного фронта», — говорится в сообщении.

Также в городе ожидается порывистый юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду.