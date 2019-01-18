Число жертв взрыва в школе полиции в Боготе возросло до 20

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Число погибших в результате взрыва в кадетской школе полиции в столице Колумбии увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, при взрыве также пострадали 68 человек.

Как отмечается, президент Колумбии Иван Дуке объявил трехдневный траур после взрыва в школе полиции.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Боготе произошел взрыв в кадетской школе полиции.