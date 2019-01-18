Порошенко использовал фото священника в рекламе без его согласия

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На Украине появилась агитационная реклама президента страны Петра Порошенко, на которой разместили фото священника, передает «Украинская правда».

Как уточняет издание со ссылкой на Бучачскую епархию Украинской греко-католической церкви, священник Игорь Джиджора, изображенный на плакате, не давал согласия на размещение его фото.

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Плакат появился в городе Монастыриска Тернопольской области. На нем изображен Джиджора, который «поддерживает патриота президента» и поздравляет украинцев с получением томоса об автокефалии.

Ранее сообщалось, что Порошенко вновь обвинили в подкупе избирателей.