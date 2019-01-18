Порошенко использовал фото священника в рекламе без его согласия
На Украине появилась агитационная реклама президента страны Петра Порошенко, на которой разместили фото священника, передает «Украинская правда».
Как уточняет издание со ссылкой на Бучачскую епархию Украинской греко-католической церкви, священник Игорь Джиджора, изображенный на плакате, не давал согласия на размещение его фото.
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Плакат появился в городе Монастыриска Тернопольской области. На нем изображен Джиджора, который «поддерживает патриота президента» и поздравляет украинцев с получением томоса об автокефалии.
Ранее сообщалось, что Порошенко вновь обвинили в подкупе избирателей.