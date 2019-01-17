Путин и Вучич посетили храм Святого Саввы
Президент России Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич посетили храм Святого Саввы в Белграде. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в храме лидеры символически завершили работу над мозаичным образом Иисуса Христа.
Как отмечается, Путин и Вучич вложили в мозаику фрагменты цветов национальных флагов.
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При этом Путина также пригласили на освящение храма Святого Саввы.
Ранее сообщалось, что Вучич объяснил огромную популярность Путина.