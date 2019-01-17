Супруга Алекса Лесли назвала причину задержания в Шереметьево

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном «секс-тренинге» в Паттайе задержали в аэропорту Шереметьево в связи с тем, что им вменяют статью 240 пункт 2 (вовлечение в занятие проституцией), передает РИА «Новости» заявление супруги Лесли Кристины.

Она отметила, что в России у Лесли с Рыбкой не было уголовных дел.

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Рыбка, Лесли, и еще пять фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге были депортированы из Таиланда.

Они были отравлены в Москву. Из российской столицы граждан Белоруссии должны доставить в Минск.