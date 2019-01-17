Известный индийский гуру получил пожизненное заключение за убийство журналиста

Индийский суд приговорил к пожизненному заключению за убийство журналиста скандального гуру Гурмита Раму Рахима Сингха, который уже отбывает 20-летний срок за изнасилования, пишет India Today.

Сообщается, что «духовный учитель» в 2002 году был задействован в убийстве журналиста Рамчандра Чхатрапати, который опубликовал серию разоблачений о домогательствах Сингха, а также о его махинациях.

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После долгих разбирательств, суд Индии все же признал 51-летнего «учителя » виновным в убийстве и вынес вердикт о пожизненном заключении. Вместе с ним никогда не выйдут на свободу еще трое причастных к убийству.

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