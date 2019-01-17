Брат задержанного за шпионаж Уилана обвинил Россию в срыве визита к нему
Брат задержанного за шпионаж гражданина четырех государств Пола Уилана заявил, что Россия отложила визит к нему дипломатов США, передает РИА «Новости».
«Мы разочарованы тем, что российские власти отложили планируемый визит сотрудников посольства США», — говорится в сообщении брата Уилана.
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Задержанному в Москве гражданину США, Ирландии, Канады и Великобритании Полу Уилану предъявили обвинения в шпионаже.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на шпионскую деятельность задержанного в России американского гражданина Пола Уилана.