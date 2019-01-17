В загоревшихся гаражах на северо-востоке Москвы произошел взрыв

Взрыв произошел в одном из загоревшихся гаражей на северо-востоке столицы, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар произошел в гаражном комплексе на Полярном проезде в Москве. Площадь пожара составила 150 кв. метров. В одном из горящих гаражей прогремел взрыв», — рассказали в экстренных службах.

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Сообщается, что огонь стремительно распространился по комплексу гаражей.

«Пожару присвоена категория 1-БИС. К месту происшествия съезжается руководство столичного МЧС и стягиваются дополнительные силы пожарных», — дополнили в службах.

Данные о пострадавших в результате пожара и взрыва не поступали.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчина взорвался в собственном автомобиле.