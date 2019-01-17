В Лионе рассказали о пострадавших при взрывах в студгородке университета
В результате пожара и взрывов в студгородке университета во французском городе Лион пострадали три человека. Об этом сообщает BFMTV.
Произошедшее связано со строительными работами в здании. На террасе находились несколько газовых баллонов, которые взорвались. Из-за инцидента пострадали три человека, они получили легкие травмы. О них позаботились пожарные.
Ранее была названа предварительная причина взрывов в студгородке Лиона.