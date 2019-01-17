В Лионе рассказали о пострадавших при взрывах в студгородке университета

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В результате пожара и взрывов в студгородке университета во французском городе Лион пострадали три человека. Об этом сообщает BFMTV.

Произошедшее связано со строительными работами в здании. На террасе находились несколько газовых баллонов, которые взорвались. Из-за инцидента пострадали три человека, они получили легкие травмы. О них позаботились пожарные.

Ранее была названа предварительная причина взрывов в студгородке Лиона.