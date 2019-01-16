В Иркутской области задержали серийного маньяка

<img src="//img.gazeta.ru/files3/561/12100561/naruchnikikamera-pic905-895x505-98269.jpg">

Правоохранители задержали мужчину из города Тулун Иркутской области, который подозревается в нескольких изнасилованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СК).

Как отмечается, это стало возможным благодаря экспертизе ДНК.

Реклама

Нападения происходили в 2001-2012 годах. По предварительным данным, пострадали 11 человек, среди них есть несовершеннолетние.

По информации СК, мужчина отводил людей в безлюдные места, угрожая ножом. Затем он насиловал их, после чего забирал личные вещи.

Уточняется, что задержанному предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что «Ангарского маньяка» приговорили ко второму пожизненному сроку.