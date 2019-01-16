Возбуждено дело после нападения радикалов на генконсульство России в Одессе

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко проинформировала, что ведомство возбудило уголовные дела по фактам нападений на сотрудников российских загранучреждений на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, всего возбуждено два дела. Одно из них связано с нападением на российское посольство в Киеве в 2018 году, в результате которых пострадало имущество дипведомства, второе — с акцией украинских радикалов возле генконсульства России в Одессе 15 января 2019 года.

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«Принятие этих процессуальных решений по прошествии длительного времени связано с необходимостью получения значимой для следствия информации и сбора дополнительных сведений», — пояснила Петренко.

Ранее сообщалось, что радикалы попытались напасть на генконсульство России в Одессе.