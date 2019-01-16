Опознаны тела всех погибших при взрыве в Шахтах
Родственники опознали тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах Ростовской области из-за взрыва газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аппарата администрации города.
«Все опознаны», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Шахтах.
14 января в городе Шахты в девятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. Жертвами взрыва стали пять человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.