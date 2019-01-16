В Минздраве рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Шахтах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/601/12129601/RIAN_5751766.HR-pic905-895x505-57778.jpg">

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила, что двухлетняя девочка и ее отец, пострадавшие при обрушении дома в Шахтах Ростовской области из-за взрыва газа, остаются в больницах. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, состояние пациентов остается неизменным. Девочка чувствует себя хорошо, а ее отец все еще находится в палате интенсивной терапии.

Реклама

14 января в городе Шахты в девятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. Жертвами взрыва стали пять человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов дома в Шахтах.