МЧС: число жертв взрыва в Шахтах удвоилось
Глава управления российского МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко проинформировал об увеличении числа погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Шахтах до четырех. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в квартире 68 были обнаружены тела женщины и мужчины.
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«Остается неизвестна судьба одного человека», — сказал Бутко.
Ранее сообщалось, что угроза обрушения дома в Шахтах после взрыва сохраняется.
14 января в городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. До сих пор было известно о двух жертвах.