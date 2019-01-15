В соцсетях появились фото из пензенской больницы с досками вместо кроватей

Старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова проинформировала о начале проверки после того, как в социальных сетях появилась информация об использовании стульев и деревянных щитов в качестве кроватей в Кузнецкой межрайонной больнице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в сети были опубликованы фотографии, где в комнате, напоминающей больничную палату, рядом с кроватью стоят два стула, на которые положен деревянный щит из досок. В подписи говорится, что «так выглядит кровать в городской больнице».

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«Прокуратура города Кузнецка проводит проверку соблюдения требований законодательства о здравоохранении по этому факту», — сказала Артамонова.

Ранее сообщалось, что в Приамурье прокуратура проверяет информацию об «ожившей» в морге пенсионерке.