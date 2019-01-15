Порошенко призвал неверующих в томос покаяться

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Президент Украины Петр Порошенко призвал неверующих в автокефалию покаяться, передает РИА «Новости».

«Кто-то ищет в этом томосе отсутствие автокефалии — не найдете… и ищут, что митрополия это не самостоятельность — неправда», — сказал Порошенко и посоветовал таким людям пойти исповедаться, а потом покаяться.

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Также выступая в храме в Луцке, украинский лидер заявил, что по важности томос для «новой церкви» Украины равен декларации о суверенитете и дате провозглашения независимости.

Ранее сообщалось, что Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину.