Инопланетяне «подбросили» труп в квартиру жителя Омска

Житель Омска, в квартире которого следователи обнаружили труп его приятеля, заявил, что тело ему подбросили инопланетяне, сообщает следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, 14 января в квартире жилого дома по улице Малиновского в Омске был обнаружен труп 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

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«Установлено, что к преступлению причастен 63-летний знакомый погибшего, который заявил следователям, что труп в квартиру подбросили инопланетяне. Однако по версии следствия, хозяин квартиры во время застолья несколько раз ударил кухонным ножом своего приятеля, причинив смерть», — уточнили в ведомстве.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый арестован.

Ранее сообщалось, что в Раде выразили надежду, что Крымский мост заберут инопланетяне.