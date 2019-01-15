Крыша рухнула в школе под Саратовом

В городе Новоузенск Саратовской области обрушилась крыша в здании средней школы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Предварительно сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. Причиной обрушения крыши стало «превышение нагрузки снега».

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По словам представителя экстренных служб, площадь обрушения составила 150 квадратных метров.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению кровли в здании.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге обрушилась крыша кинотеатра.