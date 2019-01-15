Угроза обрушения дома в Шахтах после взрыва сохраняется

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Заместитель полномочного представителя президента в ЮФО Анатолий Сафронов заявил, что угроза обрушения жилого дома в городе Шахты Ростовской области сохраняется. Об этом сообщает ТАСС.

Данное заявление он сделал в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий трагедии.

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«Еще существуют угрозы обрушений», — сказал Сафронов.

Утром 14 января городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами.

Ранее сообщалось, что число погибших в Шахтах возросло.