Пожар в здании заповедника Киево-Печерской лавры ликвидирован

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Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили в фейсбуке о локализации пожара в здании, которое находится в ведении Киево-Печерской лавры.

В ведомстве отметили, что возгорание было ликвидировано в 20.07 (21.07 мск).

Информации о материальном ущербе в данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, горящее здание на территории Киево-Печерской лавры обрушилось. Отмечалось, что в здании частично обрушились перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением. Площадь обрушения составила 50 кв. м.