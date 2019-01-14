Пожар в здании заповедника Киево-Печерской лавры ликвидирован
Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили в фейсбуке о локализации пожара в здании, которое находится в ведении Киево-Печерской лавры.
В ведомстве отметили, что возгорание было ликвидировано в 20.07 (21.07 мск).
Информации о материальном ущербе в данный момент не поступало.
Ранее сообщалось, горящее здание на территории Киево-Печерской лавры обрушилось. Отмечалось, что в здании частично обрушились перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением. Площадь обрушения составила 50 кв. м.