Украинец попытался продать гранату прохожим

Полицейские в Херсонской области задержали мужчину, который пытался продать прохожим гранату РГД-5 с запалом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как отмечается, мужчина ранее был судим за наркопреступления и кражи. Задержать правонарушителя помог звонок прохожего, которому мужчина также попытался продать гранату.

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Задержанный рассказал правоохранителям, что нашел боеприпас в лесу и планировал его продать.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату на торговой базе, есть жертвы.