Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал свою вину

Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича не признал своей вины, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя прокуратуры города Гражина Ваврынюк.

«Закончен допрос подозреваемого. Он не признал свою вину в совершении преступления», — сказала Ваврынюк.

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Отмечается, что подозреваемому изменено обвинение с «попытки убийства» на «убийство», а прокурор принял решение о направлении в суд заявления о временном аресте.

Нападение на мэра произошло 13 января во время благотворительного концерта WOŚP в Гданьске, где вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича и нанес несколько ножевых ранений. Врачи пытались спасти мэра, но он скончался.

Ранее сообщалось, что глава WOŚP подал в отставку после убийства мэра Гданьска на концерте фонда.