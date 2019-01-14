Более 41 тысячи человек не пустили на Украину в 2018 году
Госпогранслужба Украины за 2018 год отказала во въезде в страну более 41 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отмечается, более 1 тысячи раз на Украину попытались въехать по поддельным документам, 100 раз — по чужим и почти 6 тыс. — по недействительным.
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Ведомство также рассказало о ежегодном росте пропускных операций приблизительно на 4%. За прошлый год украинскую границу пересекли 100 млн человек и более 20 млн транспортных средств.
Ранее сообщалось, что по завершении военного положения более 800 россиян не пустили на Украину.